(Di lunedì 12 giugno 2023) BRESCIA., ex senatore di Forza Italia ed ex assessore provinciale all’Urbanistica, è statoin. La decisione dei giudici ha ribaltato la sentenza di primo grado.

L'accusa di aver pagatoa funzionari della Gdf in cambio di verifiche fiscali 'morbide' ...(Berlusconi fu condannato a 2 anni e 9 mesi) ma fu spazzata via dalla prescrizione neld'...... nell'ambito del "Mediaset" iniziato circa 8 anni prima. Il 4 ottobre successivo la Giunta ... falsa testimonianza nel procedimento per la P2, corruzione e corruzione giudiziaria,, ...... la vicenda Mediatrade (in cui era accusato di appropriazione indebita di fondi della società); evasione fiscale e altri reati tributari; ilAll Iberian per presunteversate al ...

Processo tangenti a Foppolo: Enrico Piccinelli assolto in Appello L'Eco di Bergamo

Piccinelli era finito a processo per corruzione. Secondo l’accusa il 58enne avrebbe intascato una parte (275mila euro) di una maxi tangente da 480mila euro, per « interessarsi» dell’approvazione in ...Piccinelli era finito a processo per corruzione. Secondo l’accusa il 58enne avrebbe intascato una parte (275mila euro) di una maxi tangente da 480mila euro, per « interessarsi» dell’approvazione in ...