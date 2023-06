Probabili formazioni Italia-Spagna | semifinale Nations League 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 giugno 2023) Ledi, match valevole per ladella UEFA. La Nazionale azzurra, dopo la mancata partecipazione ai Mondiali di Qatar, torna in campo per affrontare gli iberici e provare a portare a casa la finale della competizione continentale. Le furie rosse, dal loro canto, vogliono iniziare bene il nuovo corso dopo l’addio di De La Fuente e sperano di staccare il pass per l’ultimo anno. La partita andrà in scena alle ore 20:45 di giovedì 15 nella cornice del Twente Stadion di Enschede e sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1; lo streaming, invece, sarà affidato a Rai Play. Ecco le possibili scelte dei due commissari tecnici Roberto Mancini e Luis De La ...