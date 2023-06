Pride alla deriva | ormai è omologato al conformismo

(Di lunedì 12 giugno 2023) «Saremo un milione». Così annunciavano entusiasti gli organizzatori del gayromano poche ore prima che iniziasse la sfilata. La tirannia del numero, cioè della quantità, sembra essersi definitivamente impossessata anche di quella che un tempo era un'orgogliosa minoranza. D'altronde che ha a che vedere la raffinatezza e la sottile sprezzatura anticonformista di un gay dell'età vittoriana come Oscar Wilde con la pacchiana esibizione seminuda, con tanto di frustini e borchie, di attempati signori di ogni classe sociale che sfila sui carri allegorici in questo genere di manifestazioni? Quest'anno poi, insieme alle bandiere arcobaleno, erano ben visibili a Roma pure gli striscioni dell'Anpi. È l'uso strumentale di un antifascismo presunto che col fascismo sembra avere molti tratti in comune, in primo luogo quello di pretendere un...

Palmira Mancuso , del direttivo nazionale di Più Europa : "I diritti che crediamo acquisiti bisogna sempre difenderli, lo dimostra quanto accadutovigilia deldi Roma con la Regione Lazio ......arrivaDirezione del Pd, convocata per oggi alle 15.30, dopo giorni intensi. La lunga segreteria di venerdì, quasi 5 ore. E poi l'intervista a RepIdee, la partecipazione al corteo del Roma...... con il 2 - 1Corea del Sud firmato dai gol di Cesare Casadei e Simone Pafundi, dopo due ... Calcio in tv oggi 12 giugno 2023: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 01.00 Orlando- ...

Roma Pride 2023, Schlein al corteo: «Giusto esserci, la Regione ha sbagliato». Ronzulli: «I veri intolleranti sono quelli ... Open

Il [Roma Pride 2023](https://www.vanityfair.it/article/pride-roma-lazio-revoca-patrocinio-gestazione-per-altri) è partito alle tre del pomeriggio, con una folla arcobaleno che si è messa in moto da… L ...Scontro via social tra Rita Dalla Chiesa e Vladimir Luxuria in occasione del Roma Pride 2023: ecco cosa è accaduto su Twitter.