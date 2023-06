Premio Cimitile 2023 | inaugurazione con la mostra di Guernica e Picasso

... ha preso il via la 28esima edizione del "", promosso dall'omonima fondazione presieduta da Felice Napolitano. - continua sotto - Nel complesso delle basiliche paleocristiane di ...... a cura di Giuseppe Bacci e l'esibizione della Fanfara del 10/o Reggimento Carabinieri Campania, ha preso il via la XXVIII edizione del "". "Papa Francesco dice che con la pace si ...... ha preso il via la XXVIII edizione del ''. 'Papa Francesco dice che con la pace si guadagna anche poco ma con la guerra si perde tutto - ha dichiarato il Presidente della Fondazione ...

Mostre e convegni, al via il Premio Cimitile Agenzia ANSA

“Papa Francesco dice che con la pace si guadagna anche poco ma con la guerra si perde tutto – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Premio Cimitile, Felice Napolitano -. Mai come in questo ...Con l’inaugurazione della mostra d’arte “Guernica emblema di guerra e di Pace a cinquant’anni dalla morte di Pablo Picasso” a cura di Giuseppe Bacci e ...