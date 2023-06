“Poveri comunisti” Meloni cita Berlusconi per zittire gli haters del Cav | GUARDA

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 giugno 2023) Neanche nel giorno della sua morte si sono placati glidi Silvio. E a difesa della memoria dell'ex premier e fondatore di Forza Italia si è schierata Giorgia, attuale presidente del Consiglio: “Gli attacchi non lo hanno mai scomposto. A chi, persino oggi, sta riversando odio nei suoi confronti avrebbe risposto come al solito col sorriso e con una battuta. Lo ricorderemo così”. La leader di Fratelli d'Italia, insieme al post, ha postato il video di uno storico comizio del 2009 dia Cinisello Balsamo, in cui il Cavaliere apostrofò dei contestatori con un “Siete solo dei”, burlandosi delle contestazioni. In particolari sui social alcuni hanno spezzato il profluvio di condoglianze per dire che non è andato tutto in ...