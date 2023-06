Poste Italiane contro le truffe | i consigli

(Di lunedì 12 giugno 2023) ROMA – In relazione a recenti episodi verificatisi soprattutto a danno di persone anziane,informa che nessun dipendente dell’azienda è autorizzato a effettuarelli domiciliari di qualsiasi genere su titoli, libretti di risparmio o della pensione, banconote o monete in possesso dei cittadini, né tantomeno a richiedere somme a integrazione di operazioni postali L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Rimborso anticipato del Buono Fruttifero Postale Assunzioniper fine 2018 Differenze tra carta di credito e di debito “Bancomat”: certificazioni internazionali per consulenti finanziari Cassa Depositi e Prestiti e ...

I buoni fruttiferi postali sono una soluzione sicura per proteggere i propri risparmi, offrendo rendimenti più alti grazie all'aumento dei tassi Bce. Molti risparmiatori scelgonocome una opzione sicura per i propri risparmi. Tuttavia, non tutti sono consapevoli che i titoli hanno spesso una scadenza più breve rispetto ai buoni ordinari. È importante riscuotere ...In precedenza, per rispetto istituzionale, Attestati pergamenati sono stati inviati per(Raccomandata 1 di lunedì 15 maggio 2023 e per email delle ore 04.44), al Presidente della ...ENEL, CABLEX ETRA I PARTNER La società capeggiata da Roberto Cingolani aveva già siglato "un accordo tecnico e commerciale" con FlyingBasket, come spiegava nel 2021 il sito di ...

Offerta di lavoro, Poste Italiane assume portalettere: requisiti e come fare domanda LivornoToday

ROMA – In relazione a recenti episodi verificatisi soprattutto a danno di persone anziane, Poste Italiane informa che nessun dipendente dell’azienda è auto ...Attenzione ai messaggi che arrivano da parte di Poste Italiane. Un nuovo tentativo di truffa che cercherà di rubarvi tutti i risparmi!