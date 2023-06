Ponza “Economia del Mare” al convegno ARIA di Unindustria l’intervento di Giovanni Acampora

(Di lunedì 12 giugno 2023)– “Parlare ad una platea di giovani è per me un onore perché ritengo che noi, ‘non più giovani’, dobbiamo avere molto più rispetto di voi, della vostra idea di progresso che è senz’altro più vicina alla realtà e a dove stiamo andando. Una sfida complessa per un futuro che a voi è molto L'articolo Temporeale Quotidiano.

...Infrastrutture Ambiente che si è tenuto ail 10 giugno. Il rilancio delle imprese marittime nel Lazio Il Lazio è la quarta regione a livello nazionale per incidenza delle imprese dell'......un confronto per favorire la valorizzazione e tutela dei beni culturali e naturalistici die ...Logistica e infrastrutture essenziali "L'evento di oggi ha centrato un tema cruciale per l'...- Roma: termina la joint conference internazionale "Assessing the ESG movement. Ethical ... -(Lt): evento "ARIA - Accoglienza, Risorse, Infrastrutture, Ambiente", organizzato dai Giovani ...

Turismo, infrastrutture ed economia del mare: Ponza come laboratorio di uno sviluppo sostenibile LatinaToday

I ladri hanno svaligiato la cassaforte dopo aver tagliato la rete del giardino e bloccato il cancello con i mattoni ...L’assessore all’Urbanistica, Politiche abitative, Case popolari e Politiche del Mare, della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli durante un Convegno ha detto la sua sull’importanza di investire sull’e ...