Polizza assicurativa a prezzo conveniente | due persone denunciate

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Flumeri hanno denunciato in stato di libertà duedi Napoli ritenute responsabili di “Truffa”. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da un cittadino che, dovendo assicurare il suo veicolo, veniva attratto da un’offerta di unaR.C.A. pubblicizzata su internet. Non esitava quindi a richiedere un preventivo. Ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento del premio di circa 300 euro, mediante bonifico su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il sedicente “broker assicurativo” non provvedeva ad attivare la. Dopo aver inutilmente atteso qualche giorno, il malcapitato ha quindi deciso di sporgere denuncia. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’identità dei presunti responsabili. Si ...

... a fronte dell'utilizzo degli spazi dovranno farsi carico della manutenzione ordinaria, della pulizia e della custodia dei locali affidati, della stipula dellaa copertura della ...Un sistema, questo, fondamentale per individuare veicoli non coperti da regolare, non in regola con la revisione periodica, rubati o sottoposti a fermo amministrativo. Le altre ...Nella notte erano giunti sul luogo anche i Carabinieri della Compagnia di Pioltello che hanno verificato come tutte le auto coinvolte fossero coperte da. In attesa del verbale ...

Visto di conformità. Stipula della polizza assicurativa eDotto - Informazione Professionale

Ergo Assicurazioni Viaggio: come cambiano i trend assicurativi con maggiore attenzione alla sicurezza e alla salute del viaggiatore ...Più in dettaglio, a partire da mercoledì 7 giugno e fino alla fine del periodo di emergenza (4 maggio 2024) è attivo un numero verde gratuito 800-776416 che ...