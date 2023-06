Polizia locale sequestra articoli contraffatti

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023) in zone Vaticano e Pantheon – Sono circa 200 gliposti sotto sequestro negli ultimi giorni da parte delle pattuglie del I Gruppo Prati delladi Roma Capitale in via di Porta Angelica: borse, portafogli, cinte, tutti prodottidi noti marchi. Il I gruppo Trevi ha posto sotto sequestro poco meno di un centinaio diieri pomeriggio, verso le 17, in via dei Pastini, a due passi dal Pantheon. Gli agenti hanno proceduto a sequestri penali di merce griffata, trattasi perlopiù di borse e a sequestri amministrativi di palline gommose destinate a una clientela giovane. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni. (Com/Red/ Dire)