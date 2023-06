PNRR | tecnici Ue a Roma | rischi e scenario Quanti miliardi può perdere l’Italia

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 12 giugno 2023) Arrivano ai “” della Commissione europea, per fare il punto sul. E mentre dal qualche parte si parla di un “caso Italia”, ipotizzando ilo do uno stop al pagamento della terza rata da 21,8, il Ministro per il, Raffaele Fitto smentisce che vi sia qualche criticità e parla do un “incontro di routine” in attesa della verifica degli obiettivi ed in vista della modifica del Piano di resilienza entro fine agosto. “È importante avere un quadro d’insieme sulle politiche di intervento. Siamo in una fase di confronto per la modifica di quello che è ile il 31 di agosto è il termine dato a tutti i Paesi membri per il capitolo aggiuntivo e quindi per modificare e definire le modifiche del. Si tratta di creare un ...