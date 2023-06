PNRR e durata dei processi civili | nei tribunali campani procedure sempre più veloci | Benevento guida la risalita

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 4 minutiNel 2022 i tempi delle causeneiitaliani sono diminuiti in media del 4,2% rispetto al 2019, ma con forti variazioni territoriali. Tanto che in un quinto delle sedi giudiziarie nazionali le durate sono aumentate di oltre il 10%. E, in termini assoluti, si va dai poco più di 200 giorni deidi Aosta e Ferrara (i più) agli oltre tre anni di Isernia e Vallo della Lucania (il peggior tribunale campano perdei). È questo il quadro che emerge dall’analisi dei dati del Ministero della Giustizia sul monitoraggio degli indicatori. Difatti, il percorso concordato dall’Italia con ilmira a ridurre i tempi dei...

Nel 2022 durata a 532 giorni, -4,2% sul 2019. Un quinto delle sedi impiega oltre il 10% in più, in altre aumenti minimi. Aosta e Ferrara al top per velocità ...di C.F. Dal 2019 a oggi i processi civili sono diventati più veloci anche in Umbria, ma agguantare l’obiettivo fissato dal Pnrr, ovvero ridurne la durata del 40 per cento, appare ancora un miraggio. A ...