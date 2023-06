Platoon | quando Oliver Stone girava in paradiso

(Di lunedì 12 giugno 2023)La 7 ore 23.15. Con Charlie Sheen, Tom Berenger e Willem Dafoe. Regia di. Produzione Usa 1986. Durata: 2 ore LA TRAMA Negli anni 60 il giovaneandò volontario in Viet Nam e tornò a casa con tante illusioni perdute. Lo vediamo arruolato nel "" dove si trova preso in mezzo nella guerra privata tra due sergenti, il valoroso Elias e il feroce Barnes. Elias morirà "di fuoco amico" (in realtà è Barnes che gli ha sparato approfittando della confusione dei combattimenti). PERCHÈ VEDERLO Perché alloraveramente "in" e riuscì là dove parecchi colleghi anche illustri fallirono. Raccontare la guerra nel Sud Est asiatico come un assurdo "trip" drogato.

