Pizza Village -4 all’apertura | arrivano Orietta Berti e Fabio Rovazzi

(Di lunedì 12 giugno 2023), evento sempre più social, al via venerdì 16.sul palco, ma anche influencer e opinion leader Mancano solo 4 giorni all’inizio dell’ undicesima edizione delNapoli, in programma alla Mostra d’Oltremare, dal 16 al 25 giugno. Gli organizzatori Claudio Sebillo e Alessandro Marinacci, entrambi ceo di Oramata Grandi Eventi, la società che ha ideato e gestisce il progetto, sono pronti a confermare la sfida di promozione della città, di rilancio turistico ed economico, anche nella nuova sede della kermesse. La manifestazione, infatti, rappresenta oramai il più grande evento cittadino che Napoli offre ai suoi abitanti ed ai visitatori, italiani e stranieri, che giungono in città. Anni di ...

Il 17 giugno a Napoli, nell'ambito del, sarà lanciata la campagna mondiale #CucinaItalianaUnesco insieme a molti supporters della vittoriosa campagna #pizzaUnesco e a tanti altri. La cucina italiana tra sostenibilità e ...Il Sessantottoa Parco Talenti ospita un palco e un maxi schermo ben visibile in un'area ... SvarioBar, in Via Val di Senio 18 a Montesacro, trasmetterà la finale. Photo: Shutterstock ...Per tutta la giornata sarà attivo il servizio bar e nella pizzeria del Country Sportsi potrà gustare un menùa 15 euro o scegliere tra le altre specialità preparate dalla cucina. Dopo ...

Tutto pronto per Pizza Village Napoli 2023: ospiti, concerti ... 2a News

NAPOLI - Conto alla rovescia per l'RTL 102.5 Napoli Pizza Village. RTL 102.5 è la radio ufficiale dell’attesissimo appuntamento, che si terrà alla Mostra ...Il 17 giugno a Napoli, nell'ambito del Pizza Village, sarà lanciata la campagna mondiale #CucinaItalianaUnesco insieme a molti supporters ...