Pistoia-Torino stasera in tv | canale | orario e diretta streaming gara-2 finale playoff Serie A2 2022 2023

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come-2 delladeidellaA2di basket. Prosegue ladel Tabellone Argento: in-1, a spuntarla è stata la Giorgio Tesi Group, soprattutto con un secondo quarto ottimo, in cui è riuscita a realizzare un parziale da 19-8, ribaltando lo svantaggio iniziale.poi ha riprovato nuovamente a portarsi a contatto, ma i padroni di casa sono stati abili ed efficaci nel ribattere colpo su colpo, confermando il vantaggio ambientale. La palla a due è fissata alle ore 20:45 di lunedì 12 giugno sul parquet ...

Il Verona pensava di esser salvo dopo la nostra sconfitta con il, così non è stato e ci ... Al Var ci sarà Massimiliano Irrati di, assistito da Marco Piccinini di Forlì. Presentazione del ...Giorgio Tesi Group- Reale Mutua Basket67 - 61 (18 - 21, 37 - 29 , 48 - 45) Giorgio Tesi Group: Benetti 7, Della Rosa 8, Copeland 12, Farinon NE, Saccaggi 3, Del Chiaro 5, ...batte67 - 61 in gara - 1 della finale dei playoff di Serie A2 2022/2023. I padroni di casa mantengono il fattore casa restando in vantaggio per buona parte dell'incontro tenendo a bada ...

Archiviata la batosta inflitta al Torino in gara 1, ecco stasera al PalaCarrara la seconda sfida: i biancorossi hanno preso le misure ...Lunedì 12 giugno si gioca gara 2 di finale playoff di Serie A2 Old Wild West nel Tabellone Argento, tra Giorgio Tesi Group Pistoia e Reale Mutua Torino, al PalaCarrara, sull’1-0 ...