Pirlo ricorda Berlusconi | «I tuoi preziosi insegnamenti resteranno sempre con me»

Andrea, ex centrocampista del Milan, ha parlato attraverso i propri profili social commentando la morte di Berlusconi Andrea, ex centrocampista del Milan, ha parlato attraverso i propri profili social commentando la morte di Berlusconi. PAROLE - "Un grande uomo, un grande Presidente. Ho avuto l'onore e la fortuna di ...Commenta per primo Pedina fondamentale del Milan nei tanti successi dei primi anni 2000, Andreacon queste parole Silvio Berlusconi, scomparso oggi all'età di 86 anni: 'Un grande uomo, un grande Presidente. Ho avuto l'onore e la fortuna di aver vissuto tanti momenti insieme. I tuoi ...... era il 14 settembre 2002, quando un Modena fresco di promozione in Serie A veniva strapazzato 0 - 3 da Inzaghi, Rui Costa,, Rivaldo, dando il via a un'annata che gli avrebbe portato la quarta ...

