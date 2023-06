Pingitore racconta l’amicizia con Berlusconi | «Amava il Bagaglino | ci diede carta bianca»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 giugno 2023) «Era davvero istrionico, gli piaceva cantare,re le barzellette, esibirsi, stare sotto i riflettori: dentro e fuori la politica, era indubbiamente un personaggio di spettacolo, oltre che una gran testa politica come ce ne sono poche». Così Pierfrancesco, intervistato dalla AdnKronos, ricorda la figura di Silvio. «Per me è scomparso anzitutto un amico, una persona che mi ha trattato sempre con gentilezza e simpatia».: apiaceva molto il nostro lavoro Prosegue: «molto il. Gli piaceva il nostro lavoro, non ha mai protestato per una battuta o una imitazione, avevamo un patto: gli dissi “non ti farò mai leggere in anteprima neanche una riga del copione che poi metteremo in scena”. ...