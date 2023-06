Pigneto Film Festival | il quartiere pop della capitale tra cinema | giovani talenti e sostenibilità

(Di lunedì 12 giugno 2023) Madrina dell’evento Barbara Ronchi, miglior attrice protagonista David di Donatello 2023 Torna il, la manifestazionetografica organizzata e prodotta da Preneste Pop e Waldo Event Network che, a partire dal 18 fino al 24 giugno, accoglierà tutti gli appassionati diin cinque diverse location deldel, per assistere ae anteprime ed incontrare attori ed autori durante una serie di eventi, tutti ad ingresso gratuito. Per questa sesta edizione sarà presente una madrina d’eccezione, Barbara Ronchi, vincitrice del David di Donatello 2023 come miglior attrice protagonista e nei giorni scorsi aldi Cannes per ilRapito di Marco Bellocchio. “Il ...

Il Nuovo Cinema Aquila di Roma ha denunciato un furto con scasso alla sua sede al, che ha causato danni irreparabili alla struttura organizzativa del cinema. È stato stato ...proiezione dei,...In questo contesto urbanistico e sociale, negli anni '80 la nota banda della Magliana decide di aprire alil Cinema Aquila e di farne una sala specializzata inporno. Bisogna aspettare ...Per capirci quelli con cui proiettiamo tutti i, con cui stampiamo tutti i biglietti, per non ...stati orgogliosi del nostro ruolo di avamposto culturale in un quartiere difficile come il, ...

Pigneto Film Festival: il quartiere pop della capitale tra cinema ... RomaDailyNews

Madrina dell’evento Barbara Ronchi, miglior attrice protagonista David di Donatello 2023 Torna il Pigneto Film Festival, la manifestazione cinematografica ...I ladri hanno forzato le porte d'ingresso, sono entrati nei locali, hanno portato via l'incasso ma soprattutto i computer con gli hard disk, di vitale importanza per proiettare i film e stampare i big ...