, Luce Sant'Ambrogio e Elena Andrea Pucci , in particolare, si soffermano sulle difficoltà riscontrate nel mondo del lavoro. L'attore e attivista lgbt+ cita i dati della Gay Help Line - ...E poi ancora artisti e attivisti come Djarah Kan , Fumettibrutti, Dalila Bagnuli,, Luce Sant'Ambrogio, Vladimir Luxuria e Carlotta Vagnoli, fino a Rachele Scarpa , la più giovane ...Per, vice presidente di Arcigay nella Capitale, "l'Italia è ancora fra gli ultimi Paesi europei per la tutela delle persone Lgbtq+". L'iniziativa vuole denunciare, quindi, quella che ...

Pietro Turano: «Non voglio cancellare le parole che causano dolore alla comunità LGBTQIA+. Dobbiamo ricordarci perché scegliamo di non usarle» Vanity Fair Italia

L’attore e attivista romano ribadisce la natura più autentica delle manifestazioni del Pride, come spazi di rivendicazione aperti e inclusivi. Dopo il successo di SKAM, è finalmente tornato a recitare ...L'attivista: "Cercheranno di delegittimarci. Stiamo in allerta". All'ultima serata dello spazio off del festival, condotto da Matteo Macor, ...