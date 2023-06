Pier Francesco Forleo | la figlia di Mara Venier dice addio al marito | il ricordo più dolce

Leggi su dilei

(Di lunedì 12 giugno 2023)d’arte, con un passato nel mondo dello spettacolo e undirigente televisivo, eppure Elisabetta Ferracini ha sempre mantenuto un decoroso riserbo sulla propria vita privata. Anche adesso, in un momento di profondo dolore, ladiresta lontana dai riflettori ma, per la prima volta, rompe il silenzio. Non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, nessuna intervista, dopo l’improvvisa e prematura morte del. Oggi, Elisabetta Ferracini ha parlato, salutando il suo amore a modo suo, con la discrezione e la semplicità che hanno sempre contraddistinto la sua famiglia., ilsaluto della ...