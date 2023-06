Pesci Piccoli | Fru e Fabio Balsamo | Le cazzate quotidiane sono fondamentali

(Di lunedì 12 giugno 2023) Intervista a Gianluca Fru, Martina Tinnirello e, protagonisti della serie dei The Jackal, su Prime Video., su Prime Video dall'otto giugno, è la prima serie prodotta interamente dai The Jackal. Ambientata in una piccola agenzia pubblicitaria di Napoli, è lo scontro tra due realtà diverse: un gruppo consolidato e un elemento esterno, la milanese Greta (Martina Tinnirello, al primo ruolo), mandata lì "in punizione". Nonostante le differenze e la diffidenza iniziale, Greta trova un calore inaspettato in quel gruppo sgangherato, che si regge surituali quotidiani. Come la bolla delle merendine. E sopratutto sulle. Le, ...

, su Prime Video dall'otto giugno , è la prima serie prodotta interamente dai The Jackal . Ambientata in una piccola agenzia pubblicitaria di Napoli, è lo scontro tra due realtà diverse: ...Il documentario di Franco Maresco indagava come anchepiù che(minuscoli) della malavita locale vivessero con il mito di Berlusconi senza capire esattamente nemmeno loro che cosa fosse ...

Dallo specchio di Herbert Ballerina a Fru impegnato a fare il voice over delle vite altrui, i momenti di ilarità non mancano nel nuovo show della grande crew comica napoletana ...