Peroni | «Futuro? Attenzione alle parole di Zhang! All’Inter serve…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 12 giugno 2023)analizza alcune dichiarazioni di Steven Zhang (vedi articolo) dopo la finale di Champions League. Il giornalista, intervenuto su Sportitalia, parla anche degli acquisti che servirebberoper raggiungere uno status ideale. SENZA PAURA – Giulioesprime alcune considerazioni suldell’Inter, tra la presidenza e il calciomercato: «Gli Zhang molto più di prima sono legati a questa squadra. Ledi Steven Zhang vanno prese con estrema. Non abbiamo mai sentitofuturibili in questi anni, madi autofinanziamento. Qui si parla invece di dobbiamo riprovarci. L’Inter è una squadra composta da leader, ovvero persone, uomini, lo hanno dimostrato, non hanno paura. Simone Inzaghi ha creato un gruppo solido. ...