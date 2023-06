Perdere 10 chili senza privazioni ma con trucchi furbi svelati dalla scienza | Fallo subito

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 12 giugno 2023) Iche funzionano davvero perben 10troppe rinunce e sacrifici: scopriamoli insieme! In questo articolo vi presentiamo alcuni consigli utili e preziosi perpeso in modo facile e guadagnando in salute. Una serie di studi scientifici ci dicono che esistono degli accorgimenti che possono permetterci di tornare in forma in modo efficace e i due pilastri sono una dieta sana e un esercizio regolare. Un primo step utile è la valutazione del proprio BMI, Body Mass Index.utili e non stressanti perpesofatica – grantennistoscana.itIn sostanza dobbiamo valutare se siamo in sovrappeso e per farlo si dovrà misurare la circonferenza della vita e calcolare il nostro indice di massa corporea. Secondo uno ...