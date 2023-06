Perché me lo aspettavo | morte Berlusconi | Marco Columbro fa calare il silenzio

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) "Devo dire che me l'in qualche modo,nella sua ultima apparizione in tv Silvio è apparso molto provato…":lo ha detto a Oggi è un altro giorno, in collegamento con Serena Bortone su Rai 1, in riferimento a, venuto a mancare questa mattina alle 9 e 30 all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì scorso a causa di una grave forma di leucemia. “Nell'ultima apparizione televisiva sembrava essere ormai in una situazione quasi estrema”, ha poi aggiunto l'ospite della Bortone. Che, non riuscendo a nascondere il suo dolore per questa perdita improvvisa, ha anche svelato: "Io e Silvio eravamo legati da un grande affetto". “Tra me e Silvio c'è sempre stato un affetto fraterno, in un certo senso - ha ammesso ancora ...