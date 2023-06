Perché Benjamin Mascolo ha detto che con Bella Thorne è finita “anche per soldi”

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 12 giugno 2023)ha dichiarato che il denaro ha fatto la sua parte nel separare lui e, che pur si dovevano sposare. L’ex cantante del duo Benji e Fede è stato del tutto trasparente durante una sua intervista a Vanity Fair. “Nella nostra relazione non avevamo stabilito paletti precisi su questioni fondamentali nella costruzione di una famiglia: poliamore, poligamia” ha. “il rapporto con il denaro ci ha allontanati. Io preferisco di gran lunga guadagnare meno ma essere soddisfatto e in pace con me stesso…invece aveva un approccio diverso: guadagnava milioni di dollari all’anno su OnlyFans, e non riusciva a sottrarsi. Non l’ho mai giudicata, sonodell’idea che una donna debba essere libera di ...