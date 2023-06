Per Kata si indaga per rapimento

Forse un litigio con un altro bambino, la distrazione dell'adulto a cui era stata affidata e disi sono perse le tracce. Un rapimento non certodenaro. Piu' probabile appare una ritorsione ...Il padre della piccola, la bambina scomparsa sabato a Firenze, ha ingerito detersivo venendo poi portato in ospedale ... Il padre della bambina è detenutopiccoli reati contro il patrimonio. ...... PROCURA INDAGASEQUESTRO DI PERSONA - La procura di Firenze ha aperto un fascicolo di indagini con l'ipotesi di sequestro di personala scomparsa della piccola. BIMBA SCOMPARSA: ...

Non ha trovato piu' la bimba. Forse un litigio con un altro bambino, la distrazione dell'adulto a cui era stata affidata e di Kata si sono perse le tracce. Un rapimento non certo per denaro. Piu' ...Ricerche in corso anche con i droni di Kata, la bimba scomparsa da Firenze, la madre pronta a perdonare chi l’ha presa, il padre tenta il suicidio in carcere ...