Per il presidente tunisino è inaccettabile tenere migranti in cambio di soldi dall’Ue

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’Unione europea darà centocinquanta milioni di euro per risanare il bilancio della Tunisia ma forse non otterrà ciò che chiede in: il blocco delle partenze deidal paese nordafricano e la loro gestione in campi appositi. Lo ha fatto capire senza giri di parole ilKais Saied in una nota pubblicata dopo il vertice al palazzo presidenziale di Cartagine con ladel Consiglio Giorgia Meloni, ladella Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier olandese Mark Rutte: «La soluzione che alcuni sostengono segretamente di ospitare in Tunisiaindi somme di denaro è disumana e, così come le soluzioni di sicurezza si sono dimostrate inadeguate, ...