“Per Giulia e il suo bambino” | l’Irpinia risponde presente

(Di lunedì 12 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDomenica la comunità di Sant’Antimo ha salutatoTramontano, la ragazza uccisa a Senago dal compagno, con il piccolo che portava in grembo e che avrebbe chiamato Thiago. Nella giornata di martedì ad Avellino, con inizio alle 18, in piazza Libertà si terrà una manifestazione, dal titolo: “Pere il suo. Per tutte le donne violate e uccise”. I coordinamenti delle Donne e delle politiche di genere dei Sindacati Confederali, delle Associazioni, degli Enti Locali, i centri anti violenza irpini, i comitati esprimono attraverso un sit in un messaggio di vicinanza ae alla sua famiglia e a tutte le donne colpite da violenze maschile. Attraverso un “Sit in in rosso” si lancia l’ennesimo grido di dolore e appello per sensibilizzare la cittadinanza affinché il Governo ...