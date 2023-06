Per Berlusconi funerali di Stato mercoledì in Duomo a Milano

...mai avuto paura a difendere le sue convinzioni - le parole di Giorgia Meloni su Silvio... Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie e anchelui porteremo a casa gli ...È una grande perditatutti noi.è stato un visionario, un grande uomo'. AncheRaffaele, arrivato da Napolifare visita a un familiare ricoverato nella struttura ospedaliera, la ...... ma la forza dell'alleanza non cambia: "Il centrodestra che oggi governa ha gli stessi componenti di quando lui l'ha fondato, nel '93 - 94 , è dunque frutto dell'intuizione di. La ...

Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato un messaggio di condoglianze per la scomparsa di Berlusconi, ricordandolo come "una persona cara, un vero amico" e come "costante e principale sostenitore ...A Genova ministro Zangrillo chiede minuto silenzio Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a Genova per il convegno "Facciamo semplice l'Italia", ha chiesto un minuto di raccogli ...