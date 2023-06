Pensiero del giorno – Nostalgia

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 giugno 2023) Non vivo più in una famiglia propriamente detta. Siamo io e mio marito. Da bambina, eravamo in cinque persone. Alla morte di mio padre mia nonna materna, rimasta vedova, venne a vivere con noi. Siamo rimasti in cinque per circa quindici anni, fino a che mia sorella non si è sposata. Nel frattempo, la nostra casa era frequentata, quasi quotidianamente, dalle sorelle di mia madre e dai loro figli. Ero felice nell’allegra confusione che creavamo tutti insieme. D’estate, andavamo al mare. Prendevamo una casa grande e mia nonna, insieme a una delle zie, in assenza delle mamme che lavoravano in città, si prendeva cura di noi. Eravamo sette nipoti. Posso dire che io ero la più scatenata e la più confusionaria. Al mare, incontravamo anche degli altri cugini che ci accompagnavano nei giochi e nelle gite. Loro amavano pescare, andare in canoa e costruire automobili con la sabbia. Noi due ...