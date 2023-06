Pd | tornano Bersani e D’Alema | le finte dissidenze a sinistra hanno rotto

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu – Con il ritorno nel Pd di Pierluigie Massimosi ricompone per l’ennesima volta il puzzle farlocco di unadivisa ma che divisa non è e probabilmente non sarà mai (per lo meno sulle questioni fondamentali). Tante polemiche per poi non mettere mai in discussione – anche da partiti che non a caso chiamiamo da sempre “satellite” – nessuno dei dettami ideologici del Nazareno. Su praticamente ogni tema, dalle politiche pseudosociali a quelle estere, passando per quelle culturali e nazionali. Nel Pd, accolti a braccia aperte dalla Schlein Elly Schlein accoglie nel Pd, di nuovo, Massimoe Pierluigi. Dopo aver già accolto Roberto Speranza. Alle 15:30 ci sarà, poi, una direzione ...