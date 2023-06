Pd ancora più a sinistra | ora la linea la detta Speranza

(Di lunedì 12 giugno 2023) È un Partito democratico che sempre di più scivola a, dopo lo scioglimento di Articolo Uno, la sua trasformazione in una associazione, ed annessa confluenza appunto nel Pd. Una confluenza che arricchisce il già tortuoso sistema di correnti interne dem, quella sancita ieri e l'altro ieri, presso lo stabilimento ex Whirlpool di via Argine, a Napoli, dall'Assemblea nazionale del soggetto politico fondato nel 2017, tra gli altri, da Pier Luigi Bersani e Roberto. Quest'ultimo ha accolto, ieri, Elly Schlein, con un caloroso abbraccio, il tutto condito da un lungo applauso dei presenti. E la leader Dem ha subito indicato quale sia la direzione da seguire: «La destra fa la destra e noi dobbiamo ricominciare a fare la, perché questo ci chiedono le persone». La segretaria del Pd «ha dato sicuramente un orientamento ...

... per una sconfitta definita "amara, difficile da sopportare ma stimolante a modo suo per provare a fare qualcosa digrande". E la via per fare qualcosa digrande l'ha dettata proprio ...Il momento di svoltaimportante nella mia carriera è stato entrare nel team di Fashion Days (... cheoggi è fonte continua di ispirazione. Sicuramente essere donna in alcuni contesti ...Se sei di cattivo umore anche per questioni personali, allora la situazione diventacritica. Se puoi, scegli sempre posto nelle ultime file. Difficilmente tolleri i vicini di posto che ...