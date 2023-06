Paulo Sousa | rivelazione a sorpresa dell’esperto di mercato | cambia tutto! – FOTO

(Di lunedì 12 giugno 2023)è uno dei nomi più caldeggiati delle ultime ore per le panchina del Napoli. Il portoghese in questi giorni ha visto Aurelio De Laurentiis, anche se non è arrivata la fumata bianca definitiva. Il profilo dell’ex Fiorentina e Basilea piace, ma tra le parti non si è arrivata a un’intesa definitiva. Intanto, però, sembrerebbero arrivare complicazioni in merito alla trattativa che potrebbe portare il portoghese all’ombra del Vesuvio.“Garcia in risalita”: sentite Bargiggia A rivelare l’ultimo aggiornamento è il giornalista esperto di calcioPaolo Bargiggia, che sul suo Twitter ufficiale scrive: Telenovela panchina Napoli: asta rallentando ancheche adesso è ancora in corsa ma con Garcia in risalita. Senza ...

Se Aurelio De Laurentiis ha in mente un profilo internazionale come allenatore del suo Napoli nella prossima stagione, allorapotrebbe essere una scelta azzeccata: nei 15 anni di carriera da tecnico di club, il portoghese ha allenato in 8 paesi diversi, a cui va aggiunta anche l'esperienza da c.t. della Polonia . ...SALERNITANA GATTUSO - L'interesse del Napoli nei confronti diha colto di sorpresa la Salernitana e lo stesso tecnico. L'eventuale addio del portoghese si potrà consumare solo entro il 20 Giugno per via della clausola presente nel contratto dell'...Le speranze e le sue ambizioni restano identiche: vuole una grande della nostra Serie A, anche se sappiamo del corteggiamento da parte della Salernitana, ora concentrata sul post. Il Ds ...

Paulo Sousa-Napoli, che pasticciotto: tutti i dettagli Corriere dello Sport

Il presidente del Napoli molto colpito dal tecnico portoghese, per questo avrebbe voluto incontrarlo personalmente."A sorpresa sta rallentando anche Paulo Sousa che adesso è ancora in corsa ma con Garcia in risalita. Senza coinvolgere Giuntoli per Aurelio De Laurentiis è un po' più dura". Telenovela panchina ...