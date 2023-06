Paulo Sousa | De Laurentiis ha sfruculiato il pasticciotto della Salernitana Corsport

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’intrigo. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano e Fabio Mandarini. Sottolineano che alla fine De, contrariamete a quanto detto per Italiano, è andato a rompere le uova nel paniere a un altro club incontrando. Devuolein panchina e si dice che abbia pronto un biennale con opzione, ma giovedì laha esercitato l’opzione unilaterale di rinnovo fino al 2025 con una di quelle Pec che al Napoli hanno contribuito a rovinare il rapporto con Spalletti. Corsi e ricorsi: Iervolino non s’è incavolato di brutto con il collega e il suo tecnico, ma certo benissimo non l’ha presa. Ufficialmente, Iervolino e il ds De Sanctis non sono ancora stati avvertiti dell’incontro di Roma: né da De ...

Secondo quanto infatti svela il collega Alfredo Pedullà , nonostante le quote in rialzo per, ancora non sarebbe giunta la decisione finale del presidente Aurelio De Laurentiis . Nuovo ...Napoli -è pronto a firmare con il Napoli in vista dei prossimi giorni. Intanto, ci sono dei retroscena riguardo le parole del direttore sportivo della Salernitana Morgan De Sanctis che qualche ...In arrivo una novità importante con la scelta annunciata da Bargiggia sui social: 'Mercoledì prossimo dovrebbe essere il giorno dialla SSC Napoli dopo il no di Italiano, quando era stato ...

Sousa, il Napoli ha offerto un biennale con opzione per un terzo anno e si è preso 24 ore per decidere - ilNapolista IlNapolista

L’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero si è espresso sul possibile approdo dell'ex compagno Paulo Sousa sulla panchina del Napoli: “Paulo Sousa al Napoli Sarà un derby stellare tra Napoli ...Il confronto con il presidente del Napoli è risultato più positivo del previsto e la sua candidatura è schizzata in cima alle preferenze.