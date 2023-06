Parma | UFFICIALE | rinnova Bonny

La Festa Medievale è un evento organizzato dal Comune, dalla Pro Loco e dal Comitato... Dall'autostrada A15- La Spezia uscita Sarzana, proseguire in direzione Carrara sulla statale ...I Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno tratto in arresto in flagranza del reato di resistenza e violenza a Pubblicoun marocchino di 21 anni, residente a, con precedenti di polizia. In particolare i Carabinieri sono intervenuti all'interno dell'ospedale Vaio di Fidenza, dove il 21enne, trasportato ...Il primo incrocio risale proprio al 1986, con Sacchi che con ilfece fuori il Milan dalla ... Quando il primo luglio 1992 divennela firma con il Milan del gioiello del Torino, i tifosi ...

UFFICIALE: Parma, rinnovo fino al giugno 2026 per Ange-Yoan Bonny TUTTO mercato WEB

L’annuncio è arrivato nel primo pomeriggio di oggi attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali: “Il Parma Calcio comunica che l’attaccante crociato Ange-Yoan Bonny ha rinnovato il ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, misurazione e marketing (con annunci personali ...