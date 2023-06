Parigi | SHEIN conquista la capitale francese con la sfilata SHEIN X “Endless Summer” I dettagli

(Di lunedì 12 giugno 2023) Parata di influencer, web star e nomi illustri del segmento moda nazionale e internazionale.con il fashion show più atteso di stagione L’8 giugno, il principale retailer online di moda e lifestyle, ha organizzato un fashion show nel cuore di, al Pavillon Cambon, per presentare le nuove creazioni dei talenti del program incubatorX., rinomata per la moda e il suo stile avanguardistico, è stata lo scenario perfetto per celebrare la fusione di creatività e innovazione che il progettoX ha da offrire. Quest’anno,ha sostenuto 25 designerdi talento selezionati attraverso il programma ...

... invece, criticata Quanti abiti saranno stati realizzati per l'occasione La stagionalità sarà rispettata Insomma, le domande riguardo la sfilata disono numerose e ancora non c'è ...... invece, criticata Quanti abiti saranno stati realizzati per l'occasione La stagionalità sarà rispettata Insomma, le domande riguardo la sfilata disono numerose e ancora non c'è ...

Il debutto in passerella di Shein accende critiche e proteste a Parigi Pambianconews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...L'8 giugno il colosso cinese dell'ultra fast fashion ha fatto sfilare in rue Cambon a Parigi i designer del suo incubatore Shein X. Ma fuori dal défilé, diversi suoi detrattori hanno voluto denunciare ...