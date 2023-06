Papa Francesco | ' Silvio Berlusconi era un energico protagonista della vita politica'

(Di lunedì 12 giugno 2023) Anche ilha voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte di, inviando un telegramma alla figlia più grande Marina. ", informato del decesso dell'amato padre, ...

, informato del decesso dell'amato padre, senatore Silvio Berlusconi , desidera porgere a lei e ai familiari la sua vicinanza, assicurando sentita partecipazione al lutto per la perdita ......Ricci Riccardo Scamarcio Kasia Smutniak Euridice Axen Fabrizio Bentivoglio Roberto De... l'infinita immaginazione che, come dice il Jude Law lì nato Lenny Belardo, lui - il- e Dio ..."Sono grato aper aver visitato il mio Paese ed aver messo in luce la situazione che sta vivendo. Ilha detto chiaramente che è una guerra dimenticata, ma perché": lo ha detto al Sir di Denis ...

Silvio Berlusconi, le parole di Papa Francesco alla sua scomparsa: “Ha ricoperto pubbliche responsabi... Il Riformista

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Papa Francesco ha inviato un telegramma alla figlia di Silvio Berlusconi, Marina, consegnato dal cardinale segretario Pietro Parolin. Si legge: “Papa Francesco, informato del decesso dell’amato padre, ...