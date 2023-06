Paola Di Benedetto | la sua reazione al brano di Irama e Rkomi

I due si sono lasciati nel 2021. Qualche giorno fa delle foto circolate in rete hanno fatto parlare di un ritorno di ...Intervistata da Tag24 ,Diha svelato cosa si cela davvero dietro i rumors sul presunto ritorno di fiamma con Federico Rossi .Di: "Io e Federico Rossi Ecco la verità!" Fidanzati dal 2018 al ...Regard detto Billy,Abbina, Ariel Arbib, Ilan David Barda, Alan David Baumann (Fisher), Piero ... Martina Pavoncello, Ketty Rabba, Raffaele Rubin (Raffino), AlessandroSermoneta (...

Paola Di Benedetto e Federico Rossi ritorno di fiamma Lei rompe il silenzio leggo.it

Nelle ultime ore sono circolate in rete numerose indiscrezioni in merito a un presunto ritorno di fiamma tra Paola Di Benedetto e Federico Rossi. Sulla questione è intervenuta la stessa conduttrice.Paola Di Benedetto e Federico Rossi sono stati paparazzati da alcuni fan, insieme al concerto degli Zero Assoluto al Fabrique di Milano. “Il gossip fa… Leggi ...