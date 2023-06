Panglossina lancia un’esclusiva collezione di borse

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 12 giugno 2023), dietro questo pseudonimo si cela una musicista che con la sua voce di mezzosoprano incanta le platee di tutto il mondo. La passione dell’artista per la moda e il design ha sorpreso il pubblico degli appassionati con il lancio di unaunica di. Quello che è iniziato a Treviso come un semplice gioco, si è trasformato in un’idea creativa che ha portato alla realizzazione di pregevoli accessori di moda. La primadelleè stata presentata presso la rinomata boutique Jossa in Piazza San Pasquale a Napoli, che da sempre propone il brand Aspesi in città. Dietro allo pseudonimo, si cela la musicista Eufemia Tufano che con la sua voce di mezzosoprano ha dato vita a numerosi personaggi del mondo dell’opera., ...