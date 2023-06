Pallamano | presentato il Cinquantennale dell' Interamnia World Cup

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 giugno 2023) Roma, 12 giu. (Adnkronos) - L'AssociazioneCup, con il Patron Pierluigi Montatuti, e il Comitato Organizzatore delCup, con il Presidente Angelo Limoncelli e la Vicepresidente Carmen Bizzarri, hannooggi, nel corso di una conferenza stampa nella sede del Coni a Roma, il programma per i cinquant'annia Coppa. Sono intervenuti all'incontro il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il Vice Presidente del Coni, Silvia Salis, il Presidentea Federazione Italiana Giuoco Handball, Pasquale Loria, il consigliere del CdA'Enit Sandro Pappalardo, il Direttore Generale degli Europei di Atletica 2024, Paolo Carito. “Devo ringraziare chi in questi 50 anni è riuscito a ...