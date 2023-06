Otto giovani su dieci insoddisfatti di ciò che lo Stato fa per loro La Garante per i minori | Ma credono ancora nel futuro

(Di lunedì 12 giugno 2023) Gli under 18 anni hanno risposto a 40 domande. Garlatti: "I ragazzi percepiscono che l’Italia fa poco per, ma pensano di farcela e guardano ilavvenire con speranza". Dalla scuola all'emergenza ambientale, ecco cosa chiedono alla politica

Un lavoro interessante quello promossa da Carla Garlatti , Garante per l'infanzia e l'adolescenza, per capire la percezione che ihanno degli anni che verranno. "Cosa ci dicono i 6.500 ...... ma noi siamo l'Italia, un paese con tanti giocatori forti, tantiche possono giocare. A ... Un giocatore non fa una gara dae poi da quattro. E' sempre ciò che vuoi fare da grande, cerco di ...... nell'ambito del bando "Milano è Viva nei Quartieri", la Commissione ha individuatoprogetti ... "Cuccagna Social Club", che lungo tutta l'estate vedrà protagoniste legenerazioni del jazz ...

Otto giovani su dieci insoddisfatti di ciò che lo Stato fa per loro. La Garante per i minori: "Ma credono anc… la Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...Se il Giro d'Italia dei professionisti si è concesso un anno sabbatico in Valtellina, così non è per quello Next Gen, riservato alla categoria Under 23, che fa ritorno in provincia di Sondrio dopo le ...