Osimhen ha sconsigliato al Napoli di prendere Galtier | non lo ritiene all’altezza Foot Mercato

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 giugno 2023)haaldi, secondo. Dalla Francia arrivano novità sul prossimo allenatore del. In queste ore il nome di Paulo Sousa perde terreno e ne guadagna invece, formalmente ancora legato al Psg. In un intreccio europee di panchine, De Laurentiis potrebbe aspettare il momento giusto per affondare il colpo. Un paio di pezzi del puzzle ancora devono incastrarsi. Nagelsmann deve liberarsi dal Bayern Monaco, probabilmente con l’aiuto del Psg. Contestualmente i parigini devono accordarsi con l’ex allenatore del Nizza per una sorta di buonuscita. Prima si sbloccano queste situazioni, prima De Laurentiis potrebbe scegliere di puntare sull’allenatore francese. Inoltre ...