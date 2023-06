Oroscopo Paolo Fox Martedì 13 Giugno 2023 | Leone forte

Leggi su zon

(Di lunedì 12 giugno 2023) L’diFox per oggi,12Ariete In queste ore di metàvi sentite volitivi, forti e pieni di voglia di fare, pronti a rimettervi in gioco e magari anche ad affrontare di petto un “nemico” o chi prova – da tempo – a fermarvi. Una riconferma potrebbe essere arrivata e altre arriveranno a breve, sia sul lavoro sia in amore. Toro I nati sotto questo segno si sentono soverchiati da obblighi e tensioni eccessive, ciò che si vorrebbe è solamente un po’ di relax dopo esser stati inondati da incarichi, richieste, programmi o l’investitura di un ruolo importante. Chi ha dubbi in amore farebbe bene a chiarirli ed eliminarli il prima possibile, sarebbe utile un bel discorso con il partner. Gemelli Da marzo alcune collaborazioni sono in bilico, senza un vero ...