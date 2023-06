OPPO Reno8 Lite 5G | da non perdere su Amazon con uno sconto del 18%

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 12 giugno 2023) Se siete in cerca di un nuovo smartphone Android ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, vi consigliamo di dare un’occhiata su. Infatti, è disponibile in offerta l’5G con unodel 18% al prezzo di 279,99 euro (invece di 339,99 euro di listino) e in due opzioni di colore: Cosmic Black e Rainbow Spectrum. Questo device, inoltre, lo riceverete a casa con un’extra garanzia di 24 + 6 mesi e nel taglio di memoria di 8GB di RAM (espandibile) e 128GB di spazio di archiviazione (espandibile con microSD fino a 1TB). Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce, la disponibilità è immediata e, per i clienti iscritti a Prime, la consegna e i resi sono gratuita e senza costi aggiuntivi. Andiamo a vedere insieme altri dettagli tecnici. L’...