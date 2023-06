Operaio trova un miliardo di lire

Leggi su butac

(Di lunedì 12 giugno 2023) Siamo stati taggati su Twitter sotto a un tweet de La Stampa, questo:in casa undidi Titoli di Stato del nonno, ma scaduti: “Faccio causa a Bankitalia” https://t.co/PyAESIvwVv — La Stampa (@LaStampa) June 10, 2023 Nulla di nuovo, siamo di fronte alla solita non-notizia generata dal solito comunicato stampa inutile pubblicato per riempire le pagine di testate che non hanno a cuore la qualità di ciò che pubblicano, ma solo la sua viralità. Si sa che queste notizie – come quelle sulle morti improvvise – attirano sempre uno specifico pubblico, e di conseguenza click, interazioni e condivisioni; e possono servire anche a fare pubblicità all’associazione che si è occupata di stilare il comunicato. In questo caso nell’articolo online, per fortuna, nomi non ne vengono fatti. Ma ciò non toglie ...