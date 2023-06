Onana farà ciò che l'Inter gli dirà di fare | una plusvalenza sicura e l'ipotesi scambio con il Chelsea

... entrare in area e, pensando di segnare facilmente, non tira forte e cosìblocca. In quei ... Se vogliamo continuare così, accogliamo arabi e ricchi mercanti, poi chimeglio gli acquisti nei ...Se, grazie a Lukaku, Boehly otterrà una corsia preferenziale per arrivare a, sarà soddisfatto. Ma l'Inter per il suo portiere nonsconti perché gli oltre 100 milioni incassati dall'Uefa ...La gara secca si disputa in campo neutro, l'Atatürk Olimpic Stadium di Istanbulda cornice all'... Guardiola INTER:; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco;...

Onana, una plusvalenza sicura per l'Inter e l'ipotesi scambio con il ... Calciomercato.com