Omicidio-suicidio a Castellarano | uccide la moglie e si butta dal tetto Lei aveva problemi psichiatrici

(Di lunedì 12 giugno 2023) Una terribile tragedia familiare ha colpito la comunità di(Reggio Emilia) nella mattinata odierna. I carabinieri e la procura stanno indagando sulle morti di una coppia di coniugi, avvenute durante la notte, nella tranquilla via Castello della frazione di Roteglia. La 60enne Rosa Mosca

Domenica sera l'ultimo scontro, degenerato fino a sfociare nell'La tragedia familiare avvenuta nel Reggiano: Paolo Ravazzini, un uomo di 62 anni, ha ucciso la moglie 60enne, Rosa Moscatiello, per poi togliersi la vita lanciandosi dal tetto ...Seguiranno aggiornamenti mortoCastellarano RotegliaGiampaolo Ravazzini Rosa Moscatiello

Sarebbe riconducibile a una lite tra padre e figlio per questioni di eredità l'omicidio-suicidio avvenuto ieri al civico 5 di via Torino, a Mariglianella, ...Tragedia familiare a Mariglianella, nel Napoletano, dove un uomo è stato trovato morto in casa e il padre nell'auto.