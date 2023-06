Omicidio di Carol Maltesi | Davide Fontana condannato a 30 anni La rabbia della famiglia | «Una vergogna non vada all’ergastolo»

Secondo la Procura l'uomo ha agito per motivi legati alle scelte della donna:gli aveva da poco confidato di aver deciso di trasferirsi a Verona per stare più vicino al suo bimbo, avuto da una ...C'è amara delusione tra familiari e parti civili per la condanna a 30 anni di Davide Fontana, 44 enne bancario, a processo a Busto Arsizio (Varese) per l'diMaltesi, 26 anni, uccisa a ...Maltesi, Davide Fontana condannato a 30 anni di carcere. La famiglia della ragazza: 'Senza ergastolo non c'è giustizia' Senato, stop per i funerali di Berlusconi Nel giorno dei ...

Omicidio Carol Maltesi, Davide Fontana condannato a 30 anni di carcere TGCOM

Lunedì la corte d'Assise del tribunale di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha condannato in primo grado a 30 anni di carcere Davide Fontana, il ...Il crimine risale all'11 gennaio 2022, quando Fontana, utilizzando un falso profilo creato su OnlyFans, una piattaforma in cui la vittima pubblicava occasionalmente video durante la pandemia, ha richi ...