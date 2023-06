Omicidio Carol Maltesi | l’assassino condannato a 30 anni FdI | inconcepibile negare premeditazione e crudeltà

(Di lunedì 12 giugno 2023) Il processo sul brutaledi, uccisa nella sua casa di Rescaldina (Milano) e fatta a pezzi. E i cui resti sono stati rinvenuti in alcuni sacchi neri ai piedi di una scarpata a Borno (Brescia), il 21 marzo del 2022, si è concluso con una sentenza che ha lasciato senza parole i familiari della vittima., il 44enne Davide Fontana, è statoa 30di carcere. Così ha deciso il Tribunale di Busto Arsizio (Varese), escludendo l’aggravante della, dei motivi abbietti e le sevizie. L’accusa aveva chiesto l’ergastolo, ma alla fine il verdetto – arrivato dopo sette ore di camera di consiglio – e dopo che in aula la difesa dell’imputato aveva chiesto l’annullamento delle aggravanti e il riconoscimento delle attenuanti ...

