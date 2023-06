Omicidio Carol Maltesi | Davide Fontana condannato a 30 anni

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 12 giugno 2023) Dopo sette ore di camera di consiglio è arrivata la condanna a 30di carcere per, il 44enne a processo per aver ucciso la 29enne, nella sua casa di Rescaldina (Milano) e averne in seguito disperso i resti, fatti a pezzi, nella provincia di Brescia. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese) che ha escluso l'aggravante della premeditazione, dei motivi abbietti e delle sevizie. L'accusa, in precedenza, aveva chiesto l'ergastolo.