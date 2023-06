Olanda-Croazia | semifinale Nations League 2023 | data | programma | orario d’inizio | tv e streaming

(Di lunedì 12 giugno 2023) Questa settimana riprenderà la UEFA. La competizione continentale è pronta a tornare con le Final Four. Non a caso tra il 14 e il 15 giugno, sono previste le due semifinali che vedranno coinvolte le quattro squadre ancora in corsa per sollevare al cielo il trofeo. E se giovedì sarà il turno di Spagna-Italia, mercoledì 14 a partire dalle ore 20.45 sarà invece il momento del primo scontro. Ad affrontarsi saranno l’del ct Ronald Koeman e ladi Zlatko Dalic. Le due formazioni, all’interno del De Kuip di Rotterdam, dunque in, battaglieranno per stacca il pass per la Finale. L’ultimo atto della competizione si giocherà solamente domenica 18 giugno dalle ore 20.45 e sempre a Rotterdam. La Selezione guida Koeman disputerà il match in casa e davanti al ...

Finito il campionato, è arrivato il momento delle nazionali. Riparte la Nations League, via alla final four: si gioca nei Paesi Bassi. Mercoledì l'sfida laal De Kuip di Rotterdam, l'Italia affronta la Spagna a Enschede. Sarà gara secca, chi vince va in finale per contendersi il trofeo, le perdenti si giocano il terzo posto. ...Le semifinali saranno Spagna - Italia e. Mancini dichiara: "Siamo tutte e quattro ottime nazionali. Conosciamo tutti la Spagna, sarà un test difficile. Laha fatto ...Laha fatto grandi cose negli ultimi otto anni se non sbaglio. E c'è l', che si è ripresa abbastanza bene con Louis van Gaal. Sono sicuro che sarà una Final Four eccezionale'.

Olanda-Croazia: probabili formazioni e dove vederla - Periodico Daily

Pronta a ripartire la UEFA Nations League. Mercoledì 14 giugno scenderanno infatti in campo l'Olanda e la Croazia nella prima semifinale ...Il ct azzurro verso la semifinale: "Mi piace far giocare i giovani in partite così. Raspadori ha qualità ma niente pressioni" ...